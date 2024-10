Rubano oltre 1000 euro di cosmetici e poi creano il caos nel parcheggio, arrestate 4 donne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era da due mesi circa che i carabinieri erano sulle loro tracce e precisamente da quando il 5 agosto si erano rese responsabili di un furto presso un negozio di Alife.In quella circostanza due, delle quattro donne ieri (15 ottobre) arrestate, furono denunciate in stato di libertà a seguito Casertanews.it - Rubano oltre 1000 euro di cosmetici e poi creano il caos nel parcheggio, arrestate 4 donne Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era da due mesi circa che i carabinieri erano sulle loro tracce e precisamente da quando il 5 agosto si erano rese responsabili di un furto presso un negozio di Alife.In quella circostanza due, delle quattroieri (15 ottobre), furono denunciate in stato di libertà a seguito

Formia / Rubano elettrodomestici e aggrediscono le cassiere - arrestate due donne - R. a Formia (LT), i Carabinieri della locale dipendente N. Le due donne di 23 e 19 anni, provenienti rispettivamente da Cassino (FR) e Pietramelara (CE), si sono recate al […] L'articolo Formia / Rubano elettrodomestici e aggrediscono le cassiere, arrestate due donne sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

Le danno fuoco per un ragazzo conteso : arrestate due donne - . La vittima è ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva. . Due donne sono state fermate per il tentato omicidio delle 26enne che giovedì a Catania è stata aggredita e ustionata con del liquido infiammabile. All'origine dell'atto ci sarebbe una lite per un ragazzo conteso tra due minorenni. (Today.it)

Due donne arrestate ad Arezzo per furto e possesso di strumenti da scasso - Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insospettiti dall’atteggiamento delle due, che chiedevano insistentemente indicazioni ai passanti per poi allontanarsi rapidamente alla vista delle volanti, hanno deciso di fermarle per un controllo. La maggiorenne è stata immediatamente trasferita presso la Casa Circondariale di Sollicciano, mentre la minorenne è stata affidata a ... (Lortica.it)