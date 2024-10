Rivoluzione per le facoltà di Medicina: che succede con il test d'ingresso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) test di ingresso a Medicina addio: via i quiz, via la corsa contro il tempo per rispondere bene alle domande, il primo semestre sarà libero: chiunque voglia diventare medico potrà frequentare i corsi delle materie di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria che siano sia propedeutiche sia professionalizzanti. Arriva il via libera dalla Settima commissione in Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. "Ora acceso libero ai corsi di laurea: è un passo storico", ha commentato la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Con il nuovo sistema non sparirà il numero chiuso: i posti a disposizione, come ha spiegato Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità al Senato, verrà ampliato fino a 25mila. Iltempo.it - Rivoluzione per le facoltà di Medicina: che succede con il test d'ingresso Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)diaddio: via i quiz, via la corsa contro il tempo per rispondere bene alle domande, il primo semestre sarà libero: chiunque voglia diventare medico potrà frequentare i corsi delle materie di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria che siano sia propedeutiche sia professionalizzanti. Arriva il via libera dalla Settima commissione in Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea ine chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria eveterinaria. "Ora acceso libero ai corsi di laurea: è un passo storico", ha commentato la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Con il nuovo sistema non sparirà il numero chiuso: i posti a disposizione, come ha spiegato Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità al Senato, verrà ampliato fino a 25mila.

