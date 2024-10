Ripristinata la Direzione Generale per l’Istruzione Tecnica, Valditara: un passo avanti per il sistema educativo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A dieci anni dalla sua soppressione, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha mantenuto la promessa di ripristinare la "cabina di regia" per l'istruzione Tecnica, garantendo al contempo il collegamento con i territori e il mondo produttivo. Lo riporta Il Sole 24 Ore in edicola. L'articolo Ripristinata la Direzione Generale per l’Istruzione Tecnica, Valditara: un passo avanti per il sistema educativo . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A dieci anni dalla sua soppressione, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha mantenuto la promessa di ripristinare la "cabina di regia" per l'istruzione, garantendo al contempo il collegamento con i territori e il mondo produttivo. Lo riporta Il Sole 24 Ore in edicola. L'articololaper: unper il

