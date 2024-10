Rigiocare il futuro, lo sport per ripartire: un centro sportivo d’eccellenza nel carcere di Secondigliano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un polo sportivo d’eccellenza nel carcere di Secondigliano. “Rigiocare il futuro, lo sport per ripartire”, è il progetto ideato dalle associazioni Seconda Chance e sport Senza Frontiere e supportato dalla Fondazione Entain volto a realizzare all’interno dell’istituto penitenziario la più grande cittadella dello sport, un polo sportivo d’eccellenza che offra ai detenuti nuove opportunità di crescita e reinserimento lavorativo. Il progetto, nato dalla forza del partenariato, è sviluppato secondo due direttrici: essere un esempio concreto di investimento in infrastrutture sociali in un luogo pubblico (interamente sostenuto da risorse private) e puntare sulla forza del partenariato (tra pubblico, privato e terzo settore) per lo sviluppo dei servizi che quelle infrastrutture permetteranno di erogare. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un poloivoneldi. “il, loper”, è il progetto ideato dalle associazioni Seconda Chance eSenza Frontiere e supportato dalla Fondazione Entain volto a realizzare all’interno dell’istituto penitenziario la più grande cittadella dello, un poloivoche offra ai detenuti nuove opportunità di crescita e reinserimento lavorativo. Il progetto, nato dalla forza del partenariato, è sviluppato secondo due direttrici: essere un esempio concreto di investimento in infrastrutture sociali in un luogo pubblico (interamente sostenuto da risorse private) e puntare sulla forza del partenariato (tra pubblico, privato e terzo settore) per lo sviluppo dei servizi che quelle infrastrutture permetteranno di erogare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Rigiocare il Futuro – lo sport per ripartire” - parte il nuovo progetto di Seconda Chance e Sport Senza Frontiere con il sostegno della Fondazione Entain - Grazie all’impegno congiunto delle due associazioni e della Fondazione e altre aziende private, prenderanno il via nel mese di dicembre i lavori per la realizzazione del più grande polo sportivo carcerario in Italia nel Centro Penitenziario «Pasquale Mandato» di Secondigliano Milano, 10 ottobre 2024 – Il Salone della CSR 2024, che si svolge in questi […]. (Sbircialanotizia.it)

A San Severo c'è un centro sportivo che punta a formare i tennisti del futuro - Domenica 6 ottobre si è svolta la cerimonia di inaugurazione delle nuove strutture sportive a disposizione dei soci del club e di tutti gli amanti del tennis e del padel. . Alla presenza di centinaia di persone, tra soci del circolo sanseverese, allievi della scuola di tennis e autorità sportive e. (Foggiatoday.it)

Confesercenti Todi : "Bene le scelte sul trasporto pubblico - ma è solo un primo segnale da consolidare per il futuro" - Confesercenti Todi approva le scelte sul trasporto pubblico, ma avverte "è solo un primo segnale da consolidare per il futuro". Sul tema è intervenuta Francesca Chiavari, presidente territoriale di Confesercenti Todi: “In questi anni Confesercenti Todi si è sempre battuta per migliorare il... (Perugiatoday.it)