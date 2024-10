Riecco che spunta la mascherina coatta negli ospedali (in tutti i reparti) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da Brescia alla Campania, Ffp2 obbligatorie pure per i visitatori. L’Oms insiste: «Amnesia collettiva sul Covid che circola ancora». Si saprà tra sette giorni la decisione della Consulta sul ricorso di un poliziotto. Sospeso nel 2021, si vide negare l’assegno alimentare, elargito in certi casi anche ai criminali. Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info - Riecco che spunta la mascherina coatta negli ospedali (in tutti i reparti) Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da Brescia alla Campania, Ffp2 obbligatorie pure per i visitatori. L’Oms insiste: «Amnesia collettiva sul Covid che circola ancora». Si saprà tra sette giorni la decisione della Consulta sul ricorso di un poliziotto. Sospeso nel 2021, si vide negare l’assegno alimentare, elargito in certi casi anche ai criminali. Lo speciale contiene due articoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di Lorenzo, spunta il gesto del terzino con alcuni tifosi: è successo a fine gara - Notte da sogno per Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli, infatti, protagonista assoluto nel match contro Israele con una doppietta ha indossato per la prima volta in carriera la fascia da capita ... (informazione.it)

Verso Roma-Inter, Barella possibile titolare domenica. Più prudenza per Buchanan: le ultime - Nicolò Barella domani rientra in gruppo per ricominciare ad allenarsi a pieno regime con l’Inter. Il club ha fissato pure il programma per il rientro dei nazionali. RIECCO – Oggi giornata di riposo ad ... (informazione.it)

Salerno, concorso polizia municipale: tutto bloccato e spuntano quattro ricorsi - Concorso per l’assunzione di 45 agenti di polizia municipale, procedure di selezione ancora lontane. E sono 4 i ricorsi presentati contro la procedura comunale. Si rischia di arrivare a ... (ilmattino.it)