Rekeep e Fody alleati. Aiuto ai senza fissa dimora (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutti assieme per tendere una mano alle persone senza fissa dimora. Da un progetto del nostro gruppo editoriale è nata una splendida collaborazione fra due imprese, apparentemente fra loro lontane, che ora collaborano per aiutare chi ne ha più bisogno. Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell'integrated facility management, unisce infatti le proprie forze con la startup Fody Fabrics, con l'obiettivo di portare Aiuto alle persone senza fissa dimora. La controllata Servizi Ospedalieri, società specializzata nei servizi di lavaggio e di sterilizzazione per il settore sanitario, ha infatti avviato una innovativa collaborazione con Fody Fabrics, che consente di dare nuova vita a copriletti e coperte altrimenti destinate allo smaltimento, dismesse da strutture ospedaliere e sanitarie che si affidano al Gruppo Rekeep.

