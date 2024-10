Ilrestodelcarlino.it - Regole severe per accendere il riscaldamento

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ho appreso che ilin Emilia Romagna programmato per il 15 ottobre a Bologna è stato posticipato di una settimana. Le temperature minime attualmente sono sui 12 gradi e le massime sui 22 e da domani sono previste piogge per il resto della settimana. Le case esposte a nord o comunque non soleggiate sono fredde e ci si sta ammalando. In primavera era successo lo stesso, spegnimento anticipato e poi tornato freddo e conseguente necessità di ri. Con le valvole sui caloriferi penso che nessuno li tenga accesi se non necessario considerando i costi notevoli che ciò comporta. Angela Bortolotti Risponde Beppe Boni In effetti per la stagione autunno - inverno 2024/2025, nell'area del comune di Bologna gli impianti dipossono essere accesi dal 22 ottobre 2024 fino al 7 aprile 2025, per un massimo di 13 ore giornaliere.