Red Bull Cerro Abajo | l’urban downhill sbarca a Genova il 19 e il 20 ottobre

Il Red Bull Cerro Abajo sbarca in Italia tra i 19 e il 20 ottobre, allontanandosi per la prima dal Sudamerica per esplorare le vie di Genova. I migliori 31 rider al mondo si vedranno impegnati nell'ultima tappa del circuito urban downhill più spettacolare di sempre. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta oggi presso il Palazzo Doria-Tursi, sede del comune di Genova. La città ligure, Capitale Europea dello Sport ne 2024, è pronta a questa nuova esperienza, mettendo a disposizione un percorso lungo 2.2 chilometri. Il via è previsto sul Monte Peralto, dalla terrazza della funicolare del parco Righi, in Largo Caproni. I partecipanti seguiranno le 'Mura Nuove', per poi affrontare la Salita Superiore San Simone e poi Salita Emanuele Cavallo. E' poi previsto il passaggio sulla circonvallazione a monte e poi dalla celebre spianata di Castelletto.

