Rai | De Cristofaro Avs ' maggioranza divisa paralizza Vigilanza'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La maggioranza sta paralizzando la commissione di Vigilanza Rai sull'elezione del Presidente. Sono divisi, non si sono messi d'accordo. Quello che le opposizioni stanno chiedendo alla maggioranza è semplice: trasparenza e confronto. Non l'ennesima nomina di parte. Il servizio pubblico è un bene comune che deve restare libero da influenze politiche. La Rai è una grande azienda pubblica che non può rimanere ancora per molto senza presidente. Anche perché la manovra appena approvata dal governo Meloni conferma il taglio da 90 a 70 euro del canone Rai anche per il prossimo anno. Tengono ferma la nomina a presidente, continuano a tagliare risorse mentre TeleMeloni inanella l'ennesimo flop". Così il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai.

