Anteprima24.it - Psicosi furti a San Salvatore Telesino, raid in appartamento: bottino da 10mila euro

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ allarme a Sanper la questionein. Situazioni che si stanno ripetendo con una certa frequenza in orari nei quali, solitamente, le case potrebbero essere occupate dagli abitanti, aumentando il pericolo. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato ieri sera, intorno alle 19 circa, in undi via Bagni. I ladri sono entrati in casa attraverso una finestra e hanno portato via oggetti in oro, per un valore di circa. Casa lasciata completamente a soqquadra a caccia di altri beni materiali. Non hanno portato via alcuna somma in denaro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia per le indagini del caso. Sale la tensione nel piccolo centro, la paura di trovarsi sconosciuti dentro casa sta diventando un’insolita abitudine.