"Porte aperte nel Parco": prende il via a Poppi il servizio di dopo scuola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Attività all'aria aperta per favorire lo sviluppo dei bambini in un contesto ecologico e civico. E' questo l'obiettivo del progetto che prende il via questa settimana presso la scuola secondaria di Badia Prataglia, nel comune di Poppi, finanziato dal comune di Poppi e dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per un importo di 25 mila euro. Si tratta di un servizio di dopo scuola che durerà tutto l'anno scolastico, secondo il calendario inviato dalla scuola. Il progetto offre ai bambini l'opportunità di vivere un'esperienza di gruppo in spazi aperti, valorizzando l'importanza dell'attività motoria e favorendo lo sviluppo del senso civico ed ecologico attraverso il contatto diretto con la natura e le sue diversificate forme di vita.

