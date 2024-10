Porno e Spid per i minori, Agcom: “Facciamo chiarezza” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È di pochi giorni fa la notizia dell’introduzione di limiti all’uso di alcuni siti online, come quelli Pornografici, imposti ai minori. A sollevare la questione è il disegno di un provvedimento da parte dell’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha fissato i requisiti per l’introduzione dell’age verification, una modalità di verifica dell’età dell’utente Sbircialanotizia.it - Porno e Spid per i minori, Agcom: “Facciamo chiarezza” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È di pochi giorni fa la notizia dell’introduzione di limiti all’uso di alcuni siti online, come quelligrafici, imposti ai. A sollevare la questione è il disegno di un provvedimento da parte dell’, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha fissato i requisiti per l’introduzione dell’age verification, una modalità di verifica dell’età dell’utente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Huw Edwards condannato a 6 mesi per pedopornografia : “Non ricordo di aver visto gli abusi sui minori per la mia salute mentale” - Ma le prove raccolte erano inconfutabili, incluso uno scambio di messaggi con Alex Williams, l’uomo che ha condiviso immagini indecenti con il presentatore gallese. . Accuse legate ad alcune foto inviategli su WhatsApp da un uomo condannato per pedofilia. Oggi l’ex conduttore del telegiornale della BBC, Huw Edwards ,è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa per 2 anni. (Ilfattoquotidiano.it)

Accuse : violenza sessuale - pornografia minorile - corruzione di minorenni e adescamento di minorenni. Un arresto nel brindisino Carabinieri - In particolare, l’attività d’indagine, scaturita in seguito alla denuncia presentata dalla mamma di un minore, supportata da attività tecniche, ha consentito appurare che l’uomo, in diverse circostanze, fra il 2022 e luglio 2024 a Fasano, avrebbe instaurato un rapporto intimo nei confronti di 5 minori, con alcuni dei quali avrebbe intrattenuto rapporti sessuali, ripresi da una sua telecamera, ... (Noinotizie.it)

L’intricata storia del fenomeno deep fake porno che coinvolge i minori in Corea del Sud - Un altro scandalo colpisce Seul. L’ennesimo che riguarda la diffusione di materiale pornografico elaborato con l’Ai. Frutto di scarsi controlli, piattaforme complici e il ruolo del movimento anti-femminista popolare nel Paese. Intanto in piazza si organizzano i movimenti di... (Repubblica.it)