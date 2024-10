Primacampania.it - Pomigliano, Arrestato rapinatore seriale: due colpi in poche ore

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)D’ARCO – I Carabinieri della stazione locale hanno messo fine alla fuga di un uomo accusato di essere l’autore di due rapine, avvenute lo stesso giorno a fine agosto. Il primo episodio si è verificato nel primo pomeriggio in via Mazzini. L’uomo, sceso dalla sua auto, ha tentato di strappare la borsa a una donna che si trovava per strada. La vittima, però, ha reagito e ha costretto il malvivente a darsi alla fuga. La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona.ore dopo, in serata, ilhato di nuovo, questa volta nei pressi di via Madre Teresa di Calcutta. Qui, la vittima è stata strattonata con violenza, tanto da cadere a terra riportando un trauma cranico. In questa circostanza, l’uomo è riuscito a portare via la borsa, fuggendo ancora una volta a bordo della sua auto.