Piano per la vittoria di Zelensky, cosa c'è dentro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente ucraino svela una strategia in cinque punti per porre fine al conflitto, tra cui l'adesione alla Nato e il rafforzamento della difesa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj presenta il suo piano per la vittoria - Il 16 ottobre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha presentato in parlamento il suo “piano per la vittoria”, che esclude cessioni territoriali alla Russia e invita gli alleati occidentali a rafforzare gli aiuti militari. Leggi . (Internazionale.it)

Zelenky : piano per la vittoria su Mosca - "La Russia deve perdere la guerra" ripete Zelensky che chiede agli alleati armi a lungo raggio e di entrare nella Nato. 15. Domani lo stesso piano verrà presentato al Consiglio Europeo. Il piano di Zelensky per il Cremlino è "lo stesso degli americani, combattere fino all'ultimo ucraino". 10 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato davanti alla Rada ucraina il "Piano per la ... (Televideo.rai.it)

Cosa prevede il “piano di vittoria” svelato da Zelensky al Parlamento ucraino - L'invito a entrare nella NATO e la facoltà di colpire la Russia in profondità con armi occidentali: sono questi i principali punti del "piano di vittoria" presentato da Zelensky al Parlamento ucraino.Continua a leggere . (Fanpage.it)