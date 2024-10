Iodonna.it - Perfette per cambiare temporaneamente tonalità degli occhi, le lenti a contatto colorate stanno vivendo un momento d'oro

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lenon sono certo una novità. È però vero cheuna seconda stagione d’oro merito di alcune celeb che le hanno recentemente indossate, come Lady Gaga nell’ultima pellicola Joker: Folie à Deux oppure Blackpink’s Jisoo, cantante sudcoreana che le ha sfoggiate grigie all’ultima sfilata di Dior. Diventate un vero e proprio accessorio beauty, lespopolando in alcune realtà, come quelle del K-Pop.