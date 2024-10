Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un ponte in cemento: muore operaio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella serata di martedì 15 ottobre, un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Busano, in provincia di Torino. La vittima è Marco Ghiroldi, un uomo di 37 anni residente in provincia di Varese, deceduto dopo essere finito fuori strada con la sua auto. Il sinistro è avvenuto su un tratto rettilineo della strada che conduce da Busano a Front. Marco Ghiroldi era alla guida di una Renault Espace quando, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di carreggiata e si è schiantata violentemente contro un ponte in cemento, senza coinvolgere altri mezzi. Il 37enne è morto sul colpo, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.Leggi anche: Incidente in autostrada A10, tratto riaperto ma 10 km di coda Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Thesocialpost.it - Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un ponte in cemento: muore operaio Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella serata di martedì 15 ottobre, un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Busano, in provincia di Torino. La vittima è Marco Ghiroldi, un uomo di 37 anni residente in provincia di Varese, deceduto dopo essere finito fuori strada con la sua auto. Il sinistro è avvenuto su un tratto rettilineo della strada che conduce da Busano a Front. Marco Ghiroldi era alla guida di una Renault Espace quando, per ragioni ancora da accertare, ha perso ildel veicolo. L’auto è uscita di carreggiata e si èta violentementeunin, senza coinvolgere altri mezzi. Il 37enne è morto sul colpo, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.Leggi anche: Incidente in autostrada A10, tratto riaperto ma 10 km di coda Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

