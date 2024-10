Paura a Napoli, noto comico rischia di cadere dal balcone della sua abitazione: salvato dalla polizia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Momenti di grande Paura a Napoli per il noto comico, che nelle scorse ore è stato tratto in salvo dalla polizia. Arriva anche il messaggio social da parte del diretto interessato. Soltanto un grande spavento, ma per fortuna nulla di grave: sono state ore particolarmente preoccupanti per il comico Alessandro Bolide, noto al pubblico napoletano per la sua partecipazione alla fortunata trasmissione Made in Sud. L’uomo è stato tratto in salvo dalle forze dell’ordine, intervenuta sul posto nelle primissime luci dell’alba per salvare il comico. Nel dettaglio, Bolide è stato trovato sul parapetto del balcone della propria abitazione, sita nella zona nord della città di Napoli (precisamente a Poggioreale). Spazionapoli.it - Paura a Napoli, noto comico rischia di cadere dal balcone della sua abitazione: salvato dalla polizia Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Momenti di grandeper il, che nelle scorse ore è stato tratto in salvo. Arriva anche il messaggio social da parte del diretto interessato. Soltanto un grande spavento, ma per fortuna nulla di grave: sono state ore particolarmente preoccupanti per ilAlessandro Bolide,al pubblico napoletano per la sua partecipazione alla fortunata trasmissione Made in Sud. L’uomo è stato tratto in salvo dalle forze dell’ordine, intervenuta sul posto nelle primissime luci dell’alba per salvare il. Nel dettaglio, Bolide è stato trovato sul parapetto delpropria, sita nella zona nordcittà di(precisamente a Poggioreale).

