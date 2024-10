Patty Pravo: “La mia maestra elementare invece della preghierina ci faceva cantare la Marsigliese”. E ai giovani: “Studiate, preparatevi al futuro” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un'icona della musica italiana si racconta con la sua consueta libertà e schiettezza: Patty Pravo è stata ospite di Vincenzo Schettini nella trasmissione "La Fisica dell'Amore" su Rai 2, ripercorrendo la sua straordinaria carriera e offrendo preziosi consigli ai giovani. L'articolo Patty Pravo: “La mia maestra elementare invece della preghierina ci faceva cantare la Marsigliese”. E ai giovani: “Studiate, preparatevi al futuro” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un'iconamusica italiana si racconta con la sua consueta libertà e schiettezza:è stata ospite di Vincenzo Schettini nella trasmissione "La Fisica dell'Amore" su Rai 2, ripercorrendo la sua straordinaria carriera e offrendo preziosi consigli ai. L'articolo: “La miacila”. E ai: “al” .

LA FISICA DELL’AMORE - PATTY PRAVO : “I CANTANTI DI OGGI HANNO TROPPE PERSONE ATTORNO” - Ho cominciato, ero a Londra, ho pensato di passare da Roma e dopo un po’ mi sono trovata con il camioncino del Piper Club, con un gruppo inglese di amici miei, a girare per fare delle serate”. Penso che, in questo modo, perdano una grande cosa che è la vita’’. “Caricavamo e scaricavamo gli strumenti, ho scaricato gli strumenti anche con Lucio Dalla per esempio. (Bubinoblog)

Patty Pravo alla “Fisica dell’Amore” : “I cantanti di oggi hanno perso il senso della vita” - Secondo la cantante, l’eccesso di controllo da parte dei team e delle industrie discografiche toglie agli artisti la spontaneità e la libertà di esprimersi veramente, allontanandoli dall’essenza stessa della musica. Racconta di un’epoca in cui si viaggiava con la band, caricando e scaricando gli strumenti insieme a colleghi come Lucio Dalla. (Tutto.tv)

