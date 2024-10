Ottobre Rosa: la BPPB rinnova il suo impegno per la salute delle donne con iniziative concrete (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) - Altamura, 16/10/2024 - La Banca Popolare di Puglia e Basilicata si tinge nuovamente di Rosa per celerare il mese il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. Con iniziative concrete e un impegno costante, la Banca rinnova la sua attenzione alla salute delle donne, offrendo gratuitamente screening senologici, ginecologici e consulenze nutrizionali a socie e dipendenti. Questi controlli rappresentano un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione, incoraggiando le donne a sottoporsi a visite fondamentali per la diagnosi precoce dei tumori femminili e promuovendo stili di vita sani. Liberoquotidiano.it - Ottobre Rosa: la BPPB rinnova il suo impegno per la salute delle donne con iniziative concrete Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) - Altamura, 16/10/2024 - La Banca Popolare di Puglia e Basilicata si tinge nuovamente diper celerare il mese il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. Cone uncostante, la Bancala sua attenzione alla, offrendo gratuitamente screening senologici, ginecologici e consulenze nutrizionali a socie e dipendenti. Questi controlli rappresentano un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione, incoraggiando lea sottoporsi a visite fondamentali per la diagnosi precoce dei tumori femminili e promuovendo stili di vita sani.

L’impegno per le donne. Un ambulatorio ’rosa’ tra nuove tecnologie e sinergie vincenti - Possono diventarne esempio due panchine rotte del giardino, da buttare via. Altra "cura" vantaggiosa è la collaborazione fra operatori, che in questo caso vede coinvolte Voglia di Vivere e Progetto Elisa: se al momento sono 1560 le mammografie eseguite dal 2019 in collaborazione con Voglia di Vivere, le intenzioni sono di incrementare il numero per consolidare una cooperazione apprezzata da ... (Lanazione.it)