Ottobre Rosa: la BPPB rinnova il suo impegno per la salute delle donne con iniziative concrete

Altamura, 16/10/2024 - La Banca Popolare di Puglia e Basilicata si tinge nuovamente di Rosa per celerare il mese il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. Con iniziative concrete e un impegno costante, la Banca rinnova la sua attenzione alla salute delle donne, offrendo gratuitamente screening senologici, ginecologici e consulenze

Ottobre Rosa : la BPPB rinnova il suo impegno per la salute delle donne con iniziative concrete - "Siamo convinti che diffondere la cultura della prevenzione sia essenziale per migliorare la qualità della vita e la salute di tutti, creando un vero e proprio dialogo con il territorio attraverso azioni concrete. "Grazie al supporto di organizzazioni che condividono i nostri obiettivi, vogliamo offrire un sostegno concreto alle nostre socie e dipendenti, dimostrando che la prevenzione è un atto ... (Liberoquotidiano.it)

Ottobre Rosa : la BPPB rinnova il suo impegno per la salute delle donne con iniziative concrete - bppb. Le attività si sviluppano attraverso diversi appuntamenti sul territorio, in collaborazione con associazioni particolarmente attive in ambito sanitario: • 15 ottobre La Carovana della Prevenzione del Comitato Regionale Komen – Puglia fa tappa nella città di Taranto; • 23 e 24 ottobre Benessere in Piazza: un'iniziativa organizzata a Bari dal Gruppo Medipuglia – Istituto di Medicina dello ... (Liberoquotidiano.it)

