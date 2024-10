Ilrestodelcarlino.it - Ospizio, la battaglia del neo comitato: "Pronti i moduli per l’esposto, aderite"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Siamo stanchi di essere prigionieri nelle nostre case. Dobbiamo far sentire la nostra voce". Matteo Bondavalli, della Gelateria 90 in via Emilia, guida il neospontaneo che si è costituito nel quartiere per avere più sicurezza. Come denunciato dai residenti più e più volte, infatti, la zona è ostaggio di sbandati, tossici, ladri e senzatetto che vanno a dormire nei loro garage e negli spazi che sono di proprietà privata. Una situazione che i cittadini definiscono "insostenibile". E ora è partita ufficialmente la raccolta firme: "Vi invito ad aderire al movimento spontaneo firmando. Lo troverete in Gelatateria 90 e in tutti i locali che aderiranno, chi vorrà potrà contattarmi per avere il materiale".sarà portato in Consilgio comunale, in Questura, in Prefettura e in Procura.