Oltre un milione di persone ipovedenti in Italia Marco Boneschi Associazione Nazionale Subvedenti | Si può fare ancora molto quando l’oculista non può fare più nulla

Milano, 16/10/2024 - In Italia si stima che il numero di persone ipovedenti si attesti già oggi sopra il milione e nei prossimi anni continuerà a crescere per effetto dell'invecchiamento della popolazione. Secondo il Ministero della salute, l'1,9 per cento degli Italiani con più di 15 anni soffre di gravi limitazioni sul piano visivo; questa

Zangrillo : “Nella Pubblica amministrazione assumeremo un milione di persone entro i prossimi 4 anni” - . L'articolo Zangrillo: “Nella Pubblica amministrazione assumeremo un milione di persone entro i prossimi 4 anni” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha delineato un ambizioso piano di assunzioni per il settore pubblico, prevedendo che "tra cinque o sei anni avremo un milione di dipendenti che matureranno i requisiti ... (Orizzontescuola.it)

Bonus Natale - solo un milione di persone riceverà i 100 euro in busta paga. Protestano opposizioni e sindacati : «Misura discriminatoria» - Restano esclude però le coppie di fatto: per ricevere i 100 euro stanziati dal governo deve esserci un legame ufficiale, a prescindere che si tratti di matrimonio o unione civile. . Lo stesso vale per gli «incapienti», ossia coloro che dichiarano redditi sotto gli 8. Maurizio Leo, viceministro dell’Economia, ha chiarito che il bonus potrà essere richiesto anche dalle famiglie mono-genitoriali, ... (Open.online)

Bonus Natale - solo un milione di persone riceverà i 100 euro in busta paga. Protestano opposizioni e sindacati : «Misura discriminatoria» - Ma perché sottilizzare, accontentiamoci su». La misura ha ricevuto nei giorni scorsi il via libera dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, che hanno approvato l’emendamento dell’esecutivo di Giorgia Meloni al decreto omnibus. La Cgil parla di «mancia discriminatoria», mentre Antonio Misiani, senatore del Partito democratico, accusa il governo di escludere dal bonus «la parte più fragile ... (Open.online)