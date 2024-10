Napoli, bomba sotto l’auto del finanziere: la mandante sarebbe l’ex moglie (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – bomba sotto l'auto di un ufficiale della Guardia di finanza, sarebbe l'ex moglie la mandante dell'attentato avvenuto in provincia di Napoli. Nell’ambito di attività d’indagine coordinate dalla Procura di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale partenopeo, nei confronti Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –l'auto di un ufficiale della Guardia di finanza,l'exladell'attentato avvenuto in provincia di. Nell’ambito di attività d’indagine coordinate dalla Procura di, i Carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale partenopeo, nei confronti

