Museo di Storia Naturale il 18 ottobre Gabriele Benucci presenta il libro L' edizione livornese dell' Encyclopedie di Diderot e D' Alembert

Venerdì 18 ottobre, dalle 17 alle 19, si terrà nella Saletta Bianca del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo la presentazione del volume "L'edizione livornese dell'Encyclopedie di Diderot e D'Alembert" di Gabriele Benucci (Edizioni Erasmo-Livorno). presenta Emiliano Carnieri

