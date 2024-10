Ilrestodelcarlino.it - Morti sospette in ospedale, la verità dall’autopsia. Non si escludono altri casi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Argenta (Ferrara), 16 ottobre 2024 – Il quesito posto a tossicologo e medico legale è ampio. La richiesta è quella di indagare a 360 gradi, ma dagli estremi dell’incarico è già possibile intuire dove sia puntato il mirino della procura. Secondo gli inquirenti, infatti, per fare chiarezza sul decesso di due anziani ricoverati all’di Argenta è necessario concentrarsi sull’eventuale presenza di sostanze che non dovrebbero riscontrarsi nei corpi delle vittime. Nel caso fossero trovate, occorrerà poi valutare il nesso di causalità con la morte e, da lì, eventuali responsabilità a carico dell’unico indagato per omicidio volontario, un infermiere di 44 anni della struttura. Tornando alle sostanze, potrebbe trattarsi di farmaci come di composti di altro genere, magari anche estranei alle dotazioni ospedaliere. A oggi, nulla è escluso.