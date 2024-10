Milan Femminile, Bakker: “Felici per la vittoria. Ora siamo curiose di …” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del successo contro la Sampdoria Pianetamilan.it - Milan Femminile, Bakker: “Felici per la vittoria. Ora siamo curiose di …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Suzanne, allenatrice del, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del successo contro la Sampdoria

Volley femminile - Milano e Conegliano provano la fuga negli anticipi della 13. giornata di A1 - Domani torna in campo la squadra campione di tutto, la Prosecco Doc Imoco Conegliano che punta alla quarta vittoria consecutiva in stagione andando a far visita alla Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Squadre in campo alle 20. . le venere hanno espugnato domenica scorsa con un secco 3-0 il campo del neo-promosso Talmassons e domani proveranno a fare il bis contro l’altra squadra proveniente dalla ... (Oasport.it)

Milan Femminile - Nadim si ricuce una ferita da sola : le immagini | VIDEO - "Uno dei benefici di essere dottoressa", scrive Nadim su Instagram. Guarda il video! . Come fa? C'è un motivo Nadia Nadim, attaccante del Milan Femminile, è laureata in medicina e si è ricucita una ferita da sola. Nadia Nadim, attaccante del Milan Femminile, sui social mostra, in un video, come si ricuce una ferita da sola. (Pianetamilan.it)

LIVE Milano-Chieri - A1 volley femminile in DIRETTA : impegno non semplice senza Egonu - Chieri può invece contare su una formazione che ha subito pochi cambi rispetto alla scorsa stagione, la novità sta tutta nella diagonale con Van Aalen in regia e Gicquel opposta, mentre Skinner e Omoruyi sono state fino a questo momento preferite a Buijs. Milano ha vinto gli ultimi 7 scontri diretti contro Chieri, questa sera le ragazze di coach Bregoli proveranno ad invertire il trend. (Oasport.it)