Mario fa una confessione bollente su Morena, Barbara lascia lo studio di UeD (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una bella sorpresa per Gemma Galgani, la donna ha ricevuto la visita di un nuovo cavaliere di nome Salvatore. A seguire, poi, sono stati affrontati altri temi che hanno generato un certo clamore, come le confessioni bollenti di Mario Cusitore. Nuovo cavaliere per Gemma, liti e conoscenze chiuse Uomini e Donne Dopo aver chiuso ogni tipo di contatto con Valerio, Gemma Galgani ha conosciuto un nuovo cavaliere, venuto a Uomini e Donne per lei, che ha deciso di tenere. Successivamente, poi, il clima è divenuto decisamente più caldo nel momento in cui a centro studio si sono seduti Mario Cusitore, Juri, Margherita e Morena. Inizialmente si è parlato di Yuri e Margherita, i quali sono usciti insieme e sono stati anche piuttosto bene.

