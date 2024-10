Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano, in un video l'uscita dal supermercato con le cuffie prima della rapina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Omicidio di Rozzano, diffuso un nuovo video che mostra gli ultimi istanti di vita di Manuel Mastrapasqua: all'uscita del supermercato il 31enne indossava già le cuffie Notizie.virgilio.it - Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano, in un video l'uscita dal supermercato con le cuffie prima della rapina Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Omicidio di, diffuso un nuovoche mostra gli ultimi istanti di vita di: all'delil 31enne indossava già le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Rozzano - gli ultimi momenti di Manuel Mastrapasqua al supermercato - Un video mostra le riprese della telecamera interna del supermercato in cui lavorava Manuel Mastrapasqua, il giovane ucciso a Rozzano per delle cuffiette. Quasi al termine di quel viaggio, iniziato attorno alla mezzanotte e mezza dell’11 ottobre, incrocerà per strada, poco prima delle 3, Daniele Rezza, il 19enne che lo ucciderà con un’unica coltellata dopo averlo rapinato delle cuffie wireless ... (Lapresse.it)

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano da una sola coltellata : l'autopsia conferma la versione di Daniele Rezza - Manuel Mastrapasqua è stato ucciso da un unico colpo inferto tra cuore e polmone: cosa dice l'autopsia dopo l'omicidio di Rozzano. (Notizie.virgilio.it)

A Rozzano intensificati i controlli di sicurezza dopo l’omicidio di Manuel Mastrapasqua - Questi provvedimenti prevederanno l’intensificazione della presenza di pattuglie sia di giorno che di notte, oltre al rafforzamento dei servizi di polizia e guardia di finanza. La partecipazione attiva degli abitanti, incoraggiata dalle autorità, rimane inoltre un elemento fondamentale nella lotta contro il crimine e nell’assicurare la sicurezza collettiva. (Gaeta.it)