Maltempo in Liguria, allagamenti e torrenti in piena nel Savonese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Maltempo in Liguria, allagamenti e strade chiuse nel Savonese, dove si sono concentrate le piogge più intense di queste ore. Occhi puntati sulla Val Bormida per quanto riguarda i livelli dei corsi d’acqua, con il Bormida che è uscito dagli argini in due punti a Ferrania e Altare. Monitorato anche il livello del torrente Letimbro, a Savona, ad ora in piena. Problemi anche alla circolazione ferroviaria tra Loano e Pietra Ligure mentre in mattinata una frana ha provocato l’interruzione della viabilità sulla Sp29 del Cadibona. Situazione complessa anche in riviera con allagamenti e torrenti che hanno visto un rialzo repentino del livello tra Albenga e Pietra Ligure. La regione avrà la Sala Operativa della Protezione civile aperta h24 per tutta la durata dell’allerta, in costante contatto con i sindaci per seguire l’evolversi della situazione con aggiornamenti sul sito ufficiale. Lapresse.it - Maltempo in Liguria, allagamenti e torrenti in piena nel Savonese Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ine strade chiuse nel, dove si sono concentrate le piogge più intense di queste ore. Occhi puntati sulla Val Bormida per quanto riguarda i livelli dei corsi d’acqua, con il Bormida che è uscito dagli argini in due punti a Ferrania e Altare. Monitorato anche il livello del torrente Letimbro, a Savona, ad ora in. Problemi anche alla circolazione ferroviaria tra Loano e Pietra Ligure mentre in mattinata una frana ha provocato l’interruzione della viabilità sulla Sp29 del Cadibona. Situazione complessa anche in riviera conche hanno visto un rialzo repentino del livello tra Albenga e Pietra Ligure. La regione avrà la Sala Operativa della Protezione civile aperta h24 per tutta la durata dell’allerta, in costante contatto con i sindaci per seguire l’evolversi della situazione con aggiornamenti sul sito ufficiale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diretta maltempo - un ciclone sull’Italia. Allagamenti in Liguria - Arriva l’ultima Superluna del 2024: scopri come e dove vederla Da venerdì la bassa pressione colpirà invece anche il meridione: tutta l’Italia sarà avvolta dalle spire nuvolose e piovose della perturbazione, con un carico di pioggia diffuso e abbondante. Giovedì 17 il ciclone arriverà un po’ su tutta l’Italia il ciclone con maltempo diffuso: al mattino le piogge sono previste al Centro-Nord, ... (Quotidiano.net)

Maltempo - frane e allagamenti in Liguria. Allerta in Emilia - Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sull’Italia nord-occidentale e centrale, dal Piemonte fino alla Toscana. Servizio di Antonella Mazza Teruel. . Allagamenti e disagi in Liguria. The post Maltempo, frane e allagamenti in Liguria. Allerta in Emilia first appeared on TG2000. Allerta in Emilia Romagna. (Tv2000.it)

Maltempo - frane e allagamenti in Liguria. Allerta in Emilia - Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sull’Italia nord-occidentale e centrale, dal Piemonte fino alla Toscana. Allerta in Emilia first appeared on TG2000. Allagamenti e disagi in Liguria. . Servizio di Antonella Mazza Teruel. Allerta in Emilia Romagna. The post Maltempo, frane e allagamenti in Liguria. (Tv2000.it)