Le spie di Hezbollah. Infiltrati nelle basi Unifil a caccia di notizie segrete (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno inviato al ministro per gli Affari strategici israeliano Ron Dermer una lettera in cui, nella sostanza, affermano che Israele ha un mese di tempo per migliorare in modo significativo la situazione umanitaria a Gaza. Diversamente, rischia di non ricevere più armi dagli Stati Uniti. Intanto però sono arrivati in Israele un team avanzato di militari Usa e componenti per il funzionamento della batteria di difesa aerea Thaad. Quanto alla data della risposta israeliana all’Iran, rivela il Post, sarà prima delle elezioni americane del 5 novembre. A Teheran, intanto si risolve il giallo di Esmail Qaani, capo supremo delle forze Quds: dato per scomparso, è stato immortalato a un funerale. Quotidiano.net - Le spie di Hezbollah. Infiltrati nelle basi Unifil a caccia di notizie segrete Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno inviato al ministro per gli Affari strategici israeliano Ron Dermer una lettera in cui, nella sostanza, affermano che Israele ha un mese di tempo per migliorare in modo significativo la situazione umanitaria a Gaza. Diversamente, rischia di non ricevere più armi dagli Stati Uniti. Intanto però sono arrivati in Israele un team avanzato di militari Usa e componenti per il funzionamento della batteria di difesa aerea Thaad. Quanto alla data della risposta israeliana all’Iran, rivela il Post, sarà prima delle elezioni americane del 5 novembre. A Teheran, intanto si risolve il giallo di Esmail Qaani, capo supremo delle forze Quds: dato per scomparso, è stato immortalato a un funerale.

