Nuovasocieta.it - L’accordo sullo smart working del Comune di Roma: un modello da esportare in tutti i Comuni

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il recente accordofirmato daldirappresenta un passo significativo verso la modernizzazione delle modalità lavorative e la gestione sostenibile delle risorse urbane. E’ un accordo che permette ai lavoratori comunali di lavorare da remoto fino a tre giorni a settimana, con la possibilità di estendere a cinque giorni in casi straordinari, ed è un esempio di come le amministrazioni locali possano adottare soluzioni innovative per affrontare le sfide contemporanee. La sua adozione initaliani, specialmente a Torino e nella Pianura Padana, porterebbe benefici significativi, soprattutto nei mesi compresi tra ottobre e aprile, quando l’inquinamento atmosferico raggiunge livelli critici. Uno dei principali vantaggi delloè la riduzione del traffico urbano e, di conseguenza, delle emissioni di gas serra.