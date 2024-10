Lanazione.it - La musica invade il day hospital grazie a "Il sorriso di Andrea"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) di Mario Ferrari PISA Tra i corridoi di oncologia pediatrica del Santa Chiara si sente una piacevole canzone e per un attimo quasi ci si dimentica di essere in uno dei reparti più difficili dell’ospedale. Pazienti e medici si mettono a ballare e cantare insieme sulle note delle melodie che passano tra le stanze, e si capisce come mai laè realmente terapeutica. E il merito è dell’impianto di filodiffusione, inaugurato ufficialmente ieri al daydi oncologia pediatrica dall’associazione benefica "Ildi", in ricordo del pisanoBaldini scomparso per un tumore a 28 anni, che punta a realizzare desideri e sogni dei bambini oncologici.