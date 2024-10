Quotidiano.net - La Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come nelle precedenti edizioni, anche lo scorso 17 settembre si è celebrato il World Patient Safety Day, vale a dire lamondialedel paziente. Promosso dall’Organizzazione MondialeSanità per esortare tutti i Paesi a sostenere l'attenzione e l'informazione sul tema, nel 2024 ha posto il focus sull'"Improving diagnosis for patient safety", cioè il miglioramentodiagnosi. Non a caso, lo slogan che ha accompagnato l'iniziativa è stato "Get it right, make it safe!" ("Falla bene, rendila sicura!"), al fine di sottolineare l’importanza fondamentale di fornire una diagnosi corretta e tempestiva per garantire ladel paziente e migliorare i risultati sanitari.