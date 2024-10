La cantante è stata colpita da rinofaringite acuta. «Ora torno a casa, mi riprendo la mia voce, e tra 4 giorni torniamo sul palco più carichi di prima» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Sono mortificata». Angelina Mango non nasconde il suo dispiacere nell’annunciare ai fan uno stop forzato: a causa di problemi di salute, la cantante ha dovuto rimandare due date del tour nei club partito pochi giorni fa da Roma. L’artista è stata colpita da una rinofaringite acuta: per questo ha rimandato le tappe di Napoli e Molfetta. Iodonna.it - La cantante è stata colpita da rinofaringite acuta. «Ora torno a casa, mi riprendo la mia voce, e tra 4 giorni torniamo sul palco più carichi di prima» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Sono mortificata». Angelina Mango non nasconde il suo dispiacere nell’annunciare ai fan uno stop forzato: a causa di problemi di salute, laha dovuto rimandare due date del tour nei club partito pochifa da Roma. L’artista èda una: per questo ha rimandato le tappe di Napoli e Molfetta.

