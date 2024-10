Jake E. Lee colpito da colpi d’arma da fuoco a Las Vegas: il noto chitarrista è in terapia intensiva (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo della musica è in allerta dopo che la notizia del ferimento di Jake E. Lee, l’ex chitarrista di Ozzy Osbourne, ha fatto il giro dei media. Secondo quanto riportato da Fox News, Lee è stato vittima di una sparatoria a Las Vegas mentre si trovava in compagnia del suo cane. Un portavoce ha confermato che il musicista è cosciente e che le sue condizioni di salute sembrano stabili, con un recupero previsto. L’incidente è avvenuto nei pressi di un’area residenziale poco prima delle 3 del mattino. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto, ritenuto al momento assolutamente casuale. Dettagli sul ferimento e reazione delle autorità Secondo le ultime informazioni, Jake E. Lee è stato colpito da proiettili in un episodio che non sembra avere un movente preciso. Gaeta.it - Jake E. Lee colpito da colpi d’arma da fuoco a Las Vegas: il noto chitarrista è in terapia intensiva Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo della musica è in allerta dopo che la notizia del ferimento diE. Lee, l’exdi Ozzy Osbourne, ha fatto il giro dei media. Secondo quanto riportato da Fox News, Lee è stato vittima di una sparatoria a Lasmentre si trovava in compagnia del suo cane. Un portavoce ha confermato che il musicista è cosciente e che le sue condizioni di salute sembrano stabili, con un recupero previsto. L’incidente è avvenuto nei pressi di un’area residenziale poco prima delle 3 del mattino. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto, ritenuto al momento assolutamente casuale. Dettagli sul ferimento e reazione delle autorità Secondo le ultime informazioni,E. Lee è statoda proiettili in un episodio che non sembra avere un movente preciso.

