Italia-Cina: Netweek lancia programma tv ‘Scoprire la Cina’ (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Netweek lancia “Scoprire la Cina”, un nuovo programma tv realizzato in collaborazione con China Media Group per avviCinare i nostri telespettatori al Paese asiatico. L’annuncio è stato fatto durante l’evento “Distanti ma vicini, media e cultura tra Italia e Cina nel 20° anniversario del partenariato strategico”, che si è svolto lunedì 14 ottobre alla Triennale Sbircialanotizia.it - Italia-Cina: Netweek lancia programma tv ‘Scoprire la Cina’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)“Scoprire la”, un nuovotv realizzato in collaborazione con China Media Group per avvire i nostri telespettatori al Paese asiatico. L’annuncio è stato fatto durante l’evento “Distanti ma vicini, media e cultura tranel 20° anniversario del partenariato strategico”, che si è svolto lunedì 14 ottobre alla Triennale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netweek lancia “Scoprire la Cina” - nuovo programma in collaborazione con China Media Group - Il programma vuole raccontare il rapporto tra Cina e Italia, mettendo in evidenza le affinità, quanto il Paese asiatico sia presente nella nostra vita quotidiana e quanto la collaborazione e interazione siano proficue per entrambi, in tutti i campi: dalla moda all’industria, dalla ricerca scientifica alla cucina. (Unlimitednews.it)

Temptation Island 12 - sesta puntata : Titty lancia (di nuovo) l’anello nel falò e esce senza Antonio - Giulia vorrebbe lasciare il programma con Mirco ma lui se ne va da solo - Ognuno per la strada sua. Confidandosi con la tentatrice, dopo che Filippo se n’è andato: Lei non ha mai pensato a noi due ma solo a se stessa. Millie cercava di rassicurare Michele che la sua estroversione non è motivo di gelosia, ma il loro rapporto sembra in bilico. Lei voleva una dimostrazione da Mirco. (Isaechia.it)

Baseball - il progetto Los Angeles 2028 e l’Italia che vuole rilanciarsi con un programma ad ampio raggio - Si tratta del Club Italia LA28: come dice il nome stesso, questo piano mira a portare il team azzurro, nel giro di quattro anni, a poter disputare le Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. Un gruppo, infatti, è in volo per l’altra parte dell’Oceano, precisamente alla University of Tampa (ma anche a Surprise, nella struttura di spring training dei Kansas City Royals), per alcuni impegni tra cui quelli ... (Oasport.it)