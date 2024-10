Intesa Sanpaolo, a Torino la mostra “Mitch Epstein. American Nature” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torino (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 17 ottobre al 2 marzo alle Gallerie d’Italia – Torino la mostra “Mitch Epstein. American Nature”, la più importante retrospettiva del fotografo Americano. L’esposizione, curata da Brian Wallis, presenta per la prima volta riunite le serie fotografiche più significative degli ultimi vent’anni di Mitch Epstein in cui esplora i conflitti tra la società Americana e la natura selvaggia nel contesto del cambiamento climatico globale: American Power, Property Rights e Old Growth. f21/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Intesa Sanpaolo, a Torino la mostra “Mitch Epstein. American Nature” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)(ITALPRESS) –apre al pubblico dal 17 ottobre al 2 marzo alle Gallerie d’Italia –la”, la più importante retrospettiva del fotografoo. L’esposizione, curata da Brian Wallis, presenta per la prima volta riunite le serie fotografiche più significative degli ultimi vent’anni diin cui esplora i conflitti tra la societàa e la natura selvaggia nel contesto del cambiamento climatico globale:Power, Property Rights e Old Growth. f21/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

