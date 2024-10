Inter, Lautaro e il Pallone d'Oro: ecco perché sperare è lecito (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si avvicina la consegna del Pallone d`Oro 2024: il premio, assegnato ogni anno da France Football, viene assegnato al calciatore migliore della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si avvicina la consegna deld`Oro 2024: il premio, assegnato ogni anno da France Football, viene assegnato al calciatore migliore della

Manuela Giugliano è la prima calciatrice italiana ad essere candidata al Pallone d’oro da quando nel 2018 viene assegnato alle donne - Si tratta della prima italiana da quando viene assegnato anche alle atlete, nel 2018. Chi è e come mai quando esulta fa il gesto della “Dybala mask”? Leggi anche › Chi è Manuela Giugliano, la prima calciatrice italiana candidata al Pallone d’Oro iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo ... (Iodonna.it)

Da quando viene assegnato il Pallone d'oro femminile - nel 2018 - non era mai successo. Non solo - la Capitana della Roma è anche l’unica italiana in assoluto per cui tifare il 28 ottobre - perché tra i trenta finalisti nel maschile di azzurri non ce n'è - Altra candidata molto credibile, la norvegese Caroline Graham Hansen, sempre del Barcellona. Centrocampista della Spagna campione del mondo e del Barcellona campione d’Europa in carica, ha già vinto lo scorso anno. ... (Iodonna.it)