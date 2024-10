Inter, doccia gelata per Inzaghi: la notizia è una batosa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per l’Inter di Simone Inzaghi, in attesa della sfida di domenica prossima contro la Roma, bisogna segnalare una brutta notizia. Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, soprattutto dopo la vittoria dell’Italia di Luciano Spalletti contro Israele,la luce dei riflettori dei media è tornata sulle vicende del campionato italiano. Anche perché il prossimo turno di Serie A presenta delle gare davvero Interessanti. Le due partite più importanti, almeno sulla gara, sono sicuramente Juve-Lazio di sabato e Roma-Inter di domenica. Questi due match, di fatto, potrebbero dire già molto sul prosieguo dell’Intero campionato anche per le altre big della Serie A. Tvplay.it - Inter, doccia gelata per Inzaghi: la notizia è una batosa Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per l’di Simone, in attesa della sfida di domenica prossima contro la Roma, bisogna segnalare una brutta. Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, soprattutto dopo la vittoria dell’Italia di Luciano Spalletti contro Israele,la luce dei riflettori dei media è tornata sulle vicende del campionato italiano. Anche perché il prossimo turno di Serie A presenta delle gare davveroessanti. Le due partite più importanti, almeno sulla gara, sono sicuramente Juve-Lazio di sabato e Roma-di domenica. Questi due match, di fatto, potrebbero dire già molto sul prosieguo dell’o campionato anche per le altre big della Serie A.

Roma-Inter - Zielinski complica i piani di Inzaghi? Il punto - In vista di Roma-Inter preoccupano le condizioni di Piotr Zielinski, uscito dal campo nel secondo tempo della sfida tra la Polonia e la Croazia. Zielinski, proprio ora non ci voleva: l’Inter rischia di perdere un calciatore in formissima per la Roma e non solo (forse) MOMENTO SBAGLIATO – La sfortuna ha voluto che il problema muscolare, per il quale si spera in uno stop non elevato, sia giunto ... (Inter-news.it)

Roma-Inter - Inzaghi si porta dubbi in un reparto! I favoriti - Anche Piotr Zielinski bussa alla porta di Inzaghi: da poco ha segnato il secondo gol consecutivo con la Polonia. Il Napoli viaggia e il calendario lo aiuta, l’Inter non può fare da meno. Dagli allenamenti di Appiano Gentile i giocatori hanno dato segnali più che rassicuranti: Nicolò Barella e Tajon Buchanan hanno svolto l’allenamento in gruppo, anche se non interamente. (Inter-news.it)

Arnautovic lancia segnali : Inzaghi e l’Inter hanno la loro quarta punta - Insomma, un bel biglietto da visita per un giocatore che, 365 giorni dopo, sta mostrando un ben altro stato di forma rispetto alla stagione scorsa. Merito principalmente della doppietta con la maglia dell’Austria contro la Norvegia. E non è da escludere che, visto il suo stato di forma, Simone Inzaghi possa anche decidere di impiegarlo per la trasferta di Berna contro gli Young Boys. (Inter-news.it)