Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 17 ottobre: tra Matteo e Umberto la resa dei conti è vicina

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ledella prossima puntata de Il9, in onda giovedì 17alle 16:00 su Rai 1, annunciano un'importante novità legata al ricatto diai danni di. Il9 torna con una nuova puntata giovedì 17, come sempre alle 16:00 su Rai 1. Dopo la doppia sfilata è tempo di fare icon il futuro per i due grandi magazzini di moda rivali. Senza tralasciare gli affari privati di molti dei personaggi, da Clara a Marta. La soap RAI è disponibile anche in streaming, on demand oppure in contemporanea con la messa in onda televisiva, su RaiPlay.Il: Clara tenta un chiarimento con Alfredo L'idea di Adelaide alla fine si è rivelata vincente: nonostante l'abito di Botteri fosse