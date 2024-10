Il Napoli rischia di perdere anche Olivera: dolorante, ha chiesto il cambio contro l’Ecuador (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Napoli rischia di perdere anche Olivera: dolorante, ha chiesto il cambio contro l’Ecuador Nel match tra Uruguay e Ecuador terminato 0-0 Mathias Olivera ha chiesto il cambio negli ultimi minuti di gara. Le condizioni del terzino del Napoli saranno monitorate nelle prossime ore. Olivera si è infatti accasciato sul lato sinistro prima di essere poi sostituito dal ct Bielsa. rischia quindi non esserci anche lui, insieme a Lobotka, contro l’Empoli domenica alle 12:30. Come Olivera, anche Lobotka è a rischio nel Napoli Lo scrive Pasquale Tina sull’edizione napoletana di Repubblica. Lobotka è rientrato a Bratislava, da Baku, e si è sottoposto ad una prima ecografia per valutare l’entità del fastidio al flessore che ha accusato nel corso del match. Il quadro – secondo le prime previsioni non dovrebbe essere così negativo. Ilnapolista.it - Il Napoli rischia di perdere anche Olivera: dolorante, ha chiesto il cambio contro l’Ecuador Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildi, hailNel match tra Uruguay e Ecuador terminato 0-0 Mathiashailnegli ultimi minuti di gara. Le condizioni del terzino delsaranno monitorate nelle prossime ore.si è infatti accasciato sul lato sinistro prima di essere poi sostituito dal ct Bielsa.quindi non essercilui, insieme a Lobotka,l’Empoli domenica alle 12:30. ComeLobotka è a rischio nelLo scrive Pasquale Tina sull’edizione napoletana di Repubblica. Lobotka è rientrato a Bratislava, da Baku, e si è sottoposto ad una prima ecografia per valutare l’entità del fastidio al flessore che ha accusato nel corso del match. Il quadro – secondo le prime previsioni non dovrebbe essere così negativo.

