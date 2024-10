Gualtieri incontra Mons. Reina: collaborazione tra Comune e Diocesi di Roma in vista del Giubileo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha incontrato oggi a Campidoglio S.E.R. Mons. Baldassare Reina, recentemente nominato vicario generale per la Diocesi di Roma e futuro Cardinale, come confermato da Papa Francesco. Questa visita rappresenta un importante passo verso la sinergia tra le istituzioni locali e la comunità ecclesiastica, con l’obiettivo Comune di affrontare le sfide legate al Giubileo e promuovere iniziative a favore dei cittadini più vulnerabili. L’importanza dell’incontro tra Comune e Diocesi L’incontro tra Gualtieri e Mons. Reina non è solo una questione di protocolli ufficiali, ma un momento significativo che riflette l’intento di costruire un dialogo costante tra il Comune e la Chiesa locale. Gaeta.it - Gualtieri incontra Mons. Reina: collaborazione tra Comune e Diocesi di Roma in vista del Giubileo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Sindaco di, Roberto, hato oggi a Campidoglio S.E.R.. Baldassare, recentemente nominato vicario generale per ladie futuro Cardinale, come confermato da Papa Francesco. Questa visita rappresenta un importante passo verso la sinergia tra le istituzioni locali e la comunità ecclesiastica, con l’obiettivodi affrontare le sfide legate ale promuovere iniziative a favore dei cittadini più vulnerabili. L’importanza dell’incontro traL’incontro tranon è solo una questione di protocolli ufficiali, ma un momento significativo che riflette l’intento di costruire un dialogo costante tra ile la Chiesa locale.

