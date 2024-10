Isaechia.it - Grande Fratello, scoppia una furiosa lite tra inquiline: “Mi hai tirato una spallata, non prendermi per il cul*!”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nuova edizione delè iniziata ormai da un mese e i nervi tra gli inquilini della Casa si fanno sempre più tesi. Ieri notte, infatti, si è consumata unapiuttosto accesa tra le donne, che ha visto contrapposte Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso da un lato e dall’altro le Non è la Rai, Yulia Bruschi e Shaila Gatta. Laè nata da un’affermazione di Mariavittoria, la quale ha confessato che l’altro gruppo la guarda male e che Yulia le avrebbe ancheuna, come riportato dal portale Biccy.it: Una? ma sei seria? Perché non mi hai chiesto ‘Yulia mi hai triato unanon te ne sei accorta?’. Invece covi rancore e sparli. E Mariavittoria ha replicato: Mi hai travolta è impossibile che non te ne fossi accorta. A me non andava di alimentare micce, ma poi vedo che guardi anche male.