Gianluca Paul Seung confessa in aula l'omicidio della psichiatra Barbara Capovani: "Sono io l'aggressore, volevo sfregiarla"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Confesso, confermo a tutto il mondo, con coraggio e non con spavalderia, con senso di giustizia e lealtà verso i cittadini, di esseredie di averla portata alla morte il 21 aprile del 2023 a Pisa nell’ospedale Santa Chiara, davanti al reparto di psichiatria dove lavorava”. Hato in, il 34enne a processo perpsichiatria aggredita nell’aprile 2023 all’esterno del Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa dove lavorava e morta dopo due giorni di agonia. È accaduto durante l’udienza del processo apertosi nel dicembre dell’anno scorso a Pisa. L’imputato, ex pazientevittima, per la prima volta aveva ammesso le sue responsabilità con i periti che dovevano valutare la sua capacità di intendere e di volere. “Erano le 17.