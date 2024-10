Inter-news.it - Foscarini: «Lautaro Martinez merita più di Vinicius il Pallone d’Oro!»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Misterincoronanella corsa al. Secondo lui, il capitano dell’Inter lopiù didel Real Madrid.– Mister Claudio, ospite negli studi di Sportitalia, parla dei gol subiti dall’Inter e poi incorona capitan: «La fase difensiva deve essere migliorata, però mi sembra che i gol beccati siano un po’ errori individuali e di concentrazione e non di movimenti collettivi. Quindi bisogna lavorare sulla concentrazione del giocatore, sull’attenzione del singolo. Non vedo tanto errori di movimenti collettivi.? Se lo dice Leo Messi Non so, ma tra i candidati assolutamente. Tra lui e, per quello che ha fatto in Nazionale e all’Inter, ha fatto qualcosa in più».