Firenze Lindbergh Flying School festeggia 40 anni

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Il più giovane aviatore militare d’Italia, il fondatore di una delle più accreditate aziende di manutenzione aerea in Europa, alcuni tra i migliori piloti delle compagnie aeree internazionali, ma anche controllori di volo, operatori e tecnici di hub aeroportuali italiani e internazionali: era il 1984 quandoapriva i battenti della sede fiorentina, in piazza Indipendenza. Da allora “La”, definita “Accademia Aeronautica Civile” della Toscana e una delle poche in Italia, ha messo le ali ai sogni di centinaia di giovani, avviandoli alle diverse “professioni del cielo”.