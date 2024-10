Lapresse.it - Festa Cinema Roma, Bianca Berlinguer: “In film mi aspetto rivedere quella passione”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Sono emozionata perché per la prima volta vediamo papà interpretato da una grande persona e da un grande attore (Elio Germano, ndr). Io all’epoca in cui è ambientato ilero già grande e ora midiquegli anni, di vedere la, la dedizione e la identificazione totale con la causa”. Così a LaPresse, figlia di Enrico, presente alladeldiper la proiezione in anteprima ildi Andrea Segre ‘, la grande ambizione’.