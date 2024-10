Metropolitanmagazine.it - F1| Ferrari: ad Austin per valutare le novità di Monza e Singapore nei curvoni

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La F1 torna a riaccendere i motori con il GP degli Stati Uniti dopo un mese di sosta. La gara disembra lontana anni luce e tutto il Circus è in grande fibrillazione per l’avvio dell’ultimo quarto di stagione che offre ancora sei appuntamenti per derimere tutte le questioni rimaste aperte. La, rinforzata dall’arrivo di Loic Serra come direttore tecnico dell’area telaio e di Jerome D’Ambrosio come vice team principal, è partita alla volta diper confermare la buona forma della SF-24, anche se Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno raccolto meno del previsto a Baku e Marina bay. Non è previsto, per il momento, che Serra sia presente in pista, essendo concentrato sul lavoro a Maranello. E lo stesso vale per Jerome D’Ambrosio, ex Mercedes, arrivato a ricoprire il ruolo di vice team principal, al fianco di Vasseur, una posizione strategica di primissimo piano.