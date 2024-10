Erasmus Days, Yoon Cometti al Liceo Falcone per parlare di integrazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’APPUNTAMENTO. L’attore di origine coreana si confronterà con gli studenti su integrazione, inclusione e importanza delle lingue. Ecodibergamo.it - Erasmus Days, Yoon Cometti al Liceo Falcone per parlare di integrazione Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’APPUNTAMENTO. L’attore di origine coreana si confronterà con gli studenti su, inclusione e importanza delle lingue.

Erasmus Days, Yoon Cometti al Liceo Falcone per parlare di integrazione - Sabato 19 ottobre, in occasione degli «Erasmus Days 2024», dalle 10 alle 12 il Liceo linguistico Giovanni Falcone di Bergamo ospiterà l’attore di origini coreane Yoon Cometti, per confrontarsi con gli ... (ecodibergamo.it)

