Entra in farmacia: “Dammi i soldi”. Lei si rifiuta, lui spacca tutto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) San Costanzo (Pesaro), 16 ottobre 2024 – Entra in farmacia, intima alla dottoressa di turno di darle i soldi e davanti al rifiuto di lei inizia a spaccare quello che gli capita a tiro, scaraventando a terra il registratore di cassa e il computer. Momenti di autentica paura, ieri mattina verso le 9, per Moira Rosini dell’omonima farmacia di Cerasa. “Avevo aperto da poco – racconta – quando è Entrato un tizio, visibilmente alterato, che mi ha detto: ‘Dammi 50 euro, Dammi 50 euro’. Io ho risposto di no cercando di farlo ragionare e pensando che pian piano si calmasse. E invece ha continuato: ‘voglio i soldi se no rompo tutto’ e poi ha afferrato furiosamente il registratore di cassa e l’ha lanciato sul pavimento ad alcuni metri di distanza, dopodiché ha fatto altrettanto col computer”. Ilrestodelcarlino.it - Entra in farmacia: “Dammi i soldi”. Lei si rifiuta, lui spacca tutto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) San Costanzo (Pesaro), 16 ottobre 2024 –in, intima alla dottoressa di turno di darle ie davanti al rifiuto di lei inizia are quello che gli capita a tiro, scaraventando a terra il registratore di cassa e il computer. Momenti di autentica paura, ieri mattina verso le 9, per Moira Rosini dell’omonimadi Cerasa. “Avevo aperto da poco – racconta – quando èto un tizio, visibilmente alterato, che mi ha detto: ‘50 euro,50 euro’. Io ho risposto di no cercando di farlo ragionare e pensando che pian piano si calmasse. E invece ha continuato: ‘voglio ise no rompo’ e poi ha afferrato furiosamente il registratore di cassa e l’ha lanciato sul pavimento ad alcuni metri di distanza, dopodiché ha fatto altrettanto col computer”.

